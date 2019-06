Ruinerwold leeft nog na ruime zege, KSC en Wacker blijven vierdeklasser

De uitzending van Onze Club

In eigen huis had Ruinerwold, dat dertiende eindigde in de derde klasse C, geen kind aan het Groningse PJC. Door de 6-0 overwinning treffen de rood-witten in de finale van de nacompetitie op maandag 10 juni Musselkanaal.Wacker kan promotie uit het hoofd zetten. In De Wijk bleek Nieuweschoot met 1-2 te sterk. Namens Wacker tekende Rob van Luin na een half uur nog voor de gelijkmaker (1-1).Ook KSC uit Schoonoord blijft na de zomer actief in de vierde klasse E. Op bezoek bij Westerwolde kwam de brigade van Johan Hollen tekort. In Vlagtwedde eindigde de partij in 5-1.