Henk fietst 130 kilometer per week om dopjes in te zamelen: 'Een hond opleiden kost 20.000 euro'

Met zijn elektrische fiets, waar een grote bak achter gespannen is, rijdt de 70-jarige Henk Bruser 130 kilometer per week. Bij twintig verschillende horecazaken en winkels haalt hij allerlei soorten dopjes op voor KNGF Geleidehonden.

Zo'n 20.000 euro kost het om een hond op te leiden tot geleidehond. "Dat is veel geld, daarom zijn de vele vrijwilligers die de organisatie kent zo belangrijk en haal ik dopjes op", vertelt Bruser. "De dopjes worden opgekocht door een skateboard-fabrikant. Dus zoveel mogelijk dopjes ophalen is mijn doel."

Ook Letty Wielens - van Grand Cafe Wielens in Noord Sleen - doet mee. "Het is een kleine moeite om de dopjes in een apart emmertje te doen. Henk komt vervolgens de dopjes zelf ophalen, dus het is voor ons echt geen moeite."