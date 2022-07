Omgekeerde vlaggen in Hoogeveen en De Wolden blijven voorlopig hangen

De gemeente Hoogeveen stopt voorlopig met het weghalen van omgekeerde Nederlandse vlaggen. Het zou voor te veel ophef zorgen. Deze week staat er een gesprek gepland met de demonstranten die de vlaggen hebben opgehangen.

"We zien dat er veel discussie over is ontstaan en vooral in negatieve zin, daarom laten we de vlaggen voorlopig hangen", laat een woordvoerder weten. Hoogeveen had liever gezien dat de demonstranten vóór het ophangen van de vlaggen al contact hadden opgenomen met de gemeente. Binnenkort volgt een gesprek om het één en ander uit te praten.

De omgekeerde vlag is één van de symbolen van de boerenacties. Boze boeren willen daarmee hun onvrede laten zien over het stikstofbeleid van het kabinet.

Opstootje

Hoogeveen had vorige week gevraagd aan de demonstranten om de vlaggen voor 14.00 vrijdagmiddag weg te halen. Ze zouden namelijk voor verkeersonveilige situaties zorgen. Ook hangen ze aan gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen en verkeerslichten, en dat mag volgens Hoogeveen niet. Aangezien de vlaggen niet werden weggehaald, kwam de gemeente zelf in actie.

Daarbij kwam het tot een opstootje bij het Raadhuisplein, waarbij enkele medewerkers van de gemeente zouden zijn uitgescholden. Volgens een van de omstanders verliep het anders. Hij wilde foto's maken en zou daarbij zijn gehinderd door de medewerkers die de vlaggen aan het weghalen waren.

'Belangrijke kwestie'

De omgekeerde vlaggen in de gemeente De Wolden mogen ook blijven hangen. Zolang ze de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen ziet het college van burgemeester en wethouders geen reden om ze te verwijderen. Een actiegroep heeft afgelopen donderdag en zaterdag nog vlaggen opgehangen aan lantaarnpalen op verschillende plekken in de gemeente.

Locoburgemeester Gerrie Hempen-Prent is in gesprek gegaan met de demonstraten om tot een compromis te komen. "Ze mogen blijven hangen zolang de bewegwijzering en andere borden goed zichtbaar blijven. Opknopen aan gemeentelijke gebouwen mag dan weer niet", laat een woordvoerder weten.

Daarmee wil de gemeente laten zien dat ze achter de boeren staat. "Het is een belangrijke kwestie", vervolgt de woordvoerder. "We zijn een agrarische gemeente en ook wij snappen dat ze er niet voor niets hangen. We hebben de actiegroep wel gevraagd om alle vlaggen nog een keer langs te gaan. Vooral om te kijken of ze veilig hangen."