FC Assen degradeert opnieuw na uiterst dubieuze strafschop

De uitzending van Onze Club met een samenvatting van Assen - Dalen

"Op basis van de wedstrijd en het aantal kansen verdiend hoor, maar cruciaal was wel de gelijkmaker die zij maken vlak voor tijd. Dat was een cadeautje of op zijn minst een goedmakertje voor de goal van Dalen die in het begin, overigens terecht, werd afgekeurd", aldus FC Assen-trainer Harold Wekema.Na elf minuten dacht Dalen op voorsprong te komen door een heerlijke goal van Kjetil Brand, maar op dat moment was de vlag van assisent-scheidsrechter René Vree Egberts al omhoog gegaan en had scheidsrechter Sander Eisinga al gefloten. Althans het fluitje klonk terwijl de bal net van de voet van Brand richting de goal ging. Wat volgde was een discussie tussen Eisinga en zijn beide assistenten. Vree Egberts gaf geen uitsluitsel. Ja, hij had gevlagd voor buitenspel... maar dat kan niet na een ingooi. Inmiddels was de andere assistent-scheidsrechter, Henk Boland, ingefluisterd door Harold Wekema en hij stak de vlag ook de lucht in en terwijl op de bal op de middenstip lag ging Eisinga ook nog maar even langs Boland. Die overtuigde de arbiter, waarna de goal (terecht) werd geannuleerd.Dalen leek even van slag en Assen profiteerde na iets meer dan een half uur spelen. Leon van Broekhoven tikte fraai de 1-0 binnen. Vlak voor rust stelde Dalen orde op zaken. Peter Harkes tikte de bal simpel langs de sterke Assen-doelman Renzo Hoving: 1-1.In de tweede helft ging Dalen op zoek naar de 1-2 en had de thuisclub het lastiger en lastiger. Kansen kwamen er voldoende voor de periodekampioen van de 3e klasse C, maar met name Reinier de Boer liet dotten van kansen liggen.En wat Dalen niet deed, deed Assen wel. Invaller Dzenan Sarkinovic schoot de thuisclub, in één van de spaarzame aanvallen, naar 2-1 en deed dat in blessuretijd. Het duel leek gespeeld, maar scheidsrechter Eisinga gaf Dalen een strafschop nadat hij de bal tegen de hand zag gaan van Assen-speler Jeffrey Wu. Een dubieuze beslissing, want vrijwel niemand zag het en als de bal al tegen de hand zou zijn gekomen was er zeker geen sprake van opzet. Protesten mochten niet baten. Dalen kreeg de strafschop en die werd onberispelijk raak geschoten door Marijn Verdoold: 2-2.In de verlenging trok Dalen aan het langste eind door een prachtige uithaal van invaller Jelle de Ruddder. Zijn schot bleek Hoving te machtig. De thuisclub probeerde die treffer (in de eerste helft van de verlenging) nog wel ongedaan te maken en er penalties uit te slepen, maar dat lukte niet.