Gesloten crisisnoodopvang in Stadskanaal per direct weer open

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag de komende tijd toch weer gebruik maken van de crisisnachtopvang in Stadskanaal. De gemeente geeft daarvoor toestemming, ondanks een eerder gemaakte afspraak.

De tent aan de Manegelaan, met daarin honderd veldbedden, was oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat dit voorlopig niet nodig is, werd de tent sinds begin juni gebruikt als crisisnoodopvang voor asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Maximaal vier dagen per week, van maandag tot en met donderdag, mocht het COA gebruik maken van de tent. Volgens de oorspronkelijke afspraken zou dit vorige week donderdag voor de laatste keer zijn geweest. Als reden werd opgegeven dat de gemeente te weinig medewerkers zou kunnen vrijspelen om de noodopvang in de zomervakantie open te houden.

Verzoek van het Rijk

Maar een woordvoerder van de gemeente geeft nu tegen RTV Noord aan dat het COA toch weer gebruik mag maken van de tent. "Dat verzoek is afkomstig van het Rijk en via de veiligheidsregio bij ons gekomen. En omdat de nood hoog is, hebben we besloten daaraan toch maar gehoor gegeven."

Het vaste stramien van vier dagen per week is losgelaten. Van dag tot dag wordt bekeken of de nachtnoodopvang nodig is, aldus de woordvoerder. "Het COA regelt de beveiliging plus het vervoer van en naar Ter Apel. Het Rode Kruis zorgt voor een crisismanager en vrijwilligers die kunnen meehelpen."

Chaos in Ter Apel

Het verzoek van het Rijk om de noodopvang weer open te stellen hangt samen met de recente chaos in Ter Apel. Daar brachten zowel vrijdag als zaterdag honderden asielzoekers de nacht door in het provisorisch kampement voor het aanmeldcentrum omdat er binnen geen slaapplek meer was.

Woordvoerder Anneloes Geerts van het ministerie van Justitie en Veiligheid: "We hebben (zondag, redactie) een oproep gedaan aan alle veiligheidsregio's en gevraagd wie er diezelfde dag voor noodopvang kon zorgen." Alleen de noodopvang in Stadskanaal en tot op zekere hoogte Zuidbroek gaven gehoor.