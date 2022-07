RIVM geeft smogalarm wegens zeer slechte luchtkwaliteit

Het RIVM heeft voor morgen een smogalarm voor heel Nederland afgegeven vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit die dan verwacht wordt. Het instituut houdt er rekening mee dat iedereen last kan krijgen van de luchtverontreiniging. Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden.

"Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is", aldus het RIVM. "Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog."

Op woensdag is er opnieuw kans op smog, maar de concentraties zullen volgens het RIVM naar verwachting lager zijn. Er geldt woensdag een smogwaarschuwing in plaats van een smogalarm, voor mensen die gevoelig zijn voor smog. In de loop van woensdag neemt de kans op regenbuien toe. Dat zorgt voor een geleidelijke daling van de ozonconcentraties.