Voor het laatst parkeerdrukte bij 't Nije Hemelriek

Vanwege de drukte, duurt het even voordat bezoekers konden parkeren. Het gevolg daarvan is dat veel bezoekers hun auto parkeren op plekken waar dat eigenlijk niet mag. In het verleden zelfs zo erg dat hulpdiensten niet bij de plas konden komen, als dat nodig was geweest."Naar mijn idee is het een kwestie van geen geduld", vertelt boswachter Martijn Harms. "Iedereen wil zo snel mogelijk naar de plas. Als iemand verkeerd parkeert, gaan anderen er ook gelijk bij."Vanaf volgend weekend zal meer parkeerruimte beschikbaar zijn. "We hebben een weiland vanaf 5 juni beschikbaar. Daar gaan we de bebording op aanpassen. Aan het weiland zelf hoeft niet veel te gebeuren, alleen parkeervakken aanwijzen."Het weiland wordt een seizoen lang gehuurd door Staatsbosbeheer als parkeerruimte. Daarna moet een permanente oplossing komen. Daarvoor wordt nu ecologisch onderzoek gedaan. "Welke vogels broeden er op dit moment, is er een mierenhoop in de buurt, dat soort dingen. We kijken naar alles wat er zit, qua natuurwaarde", legt Harms uit."Als de permanente parkeerplaats doorgaat, moeten we daar bomen voor kappen. Ik denk dat we dat gezien de drukte niet deze zomer moeten doen, ook al zou het ecologisch kunnen, maar dat we het vanaf september oppakken."De bomen die gekapt gaan worden, zullen worden vervangen op een andere plek. "Die hectares zullen we opnieuw weer gaan inplanten. Ergens anders, dat wel. Het komt sowieso in Drenthe en het liefst zo dicht mogelijk bij het gekapte stuk."De permanente parkeerplaats komt naast het landgoed JAHOMI, richting Gieten. De planning is dat het vanaf het zomerseizoen in 2020 in gebruik wordt genomen.