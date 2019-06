Laatste duel ACV, droom van VKW en arbiters centraal in Onze Club

De uitzending van Onze Club staat vandaag geheel in het teken van nacompetitievoetbal, waarin ACV voor een plek in de derde divisie op bezoek gaat bij Feyenoord en VKW uit Westerbork de droom in leven hoopt te houden voor promotie naar de hoofdklasse.

ACV moet na de nederlaag van afgelopen dinsdag tegen Feyenoord de return spelen in de eerste ronde van de nacompetitie. In Rotterdam moet de formatie van trainer Fred de Boer winnen.VKW won donderdag van VKW en nam de eerste horde op weg naar een historische prestatie. Om de hoofdklassedroom levend te houden moet de ploeg van trainer Bas Nibbelke winnen van De Bataven, een herkanser uit de hoofdklasse A.Voor een plek in de 2e klasse van het zondagvoetbal bezochten we FC Assen - Dalen. Een duel die voor een groot deel werd bepaald door het arbitrale trio, met enkele bijzondere beslissingen.Voor een plek in de zaterdagtweedeklasse waren we bij LTC - vv Hoogeveen en Havelte - Titan was een duel in de eerste ronde voor een plek in de zondag 3e klasse.