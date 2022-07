Wat vind jij: Vanaf 30 graden moet overal een tropenrooster gaan gelden

Dat het vandaag erg warm wordt, is al geen nieuws meer. Al ongeveer een week lang kijkt Drenthe vooruit naar deze dag: misschien wel de heetste van de zomer. Volgens het KNMI kan het in onze provincie vandaag 36 tot 38 graden worden.

Hoe komen we die dag het beste door? Daar heeft iedereen zijn eigen manieren voor. Om het in huis enigszins koel te houden, laten veel mensen de ramen en deuren dicht. Alles om de warmte vooral buiten te houden. Daarnaast is genoeg drinken ook verstandig. En als je naar buiten gaat, is een flesje zonnebrand geen overbodige luxe.

Maar hoe houd je het hoofd koel als je op je werk bent? Volgens vakbond FNV is dat op veel werkplekken een probleem. Niets doen is met deze hitte in ieder geval geen optie, is de oproep van de vakbond aan werkgevers. FNV vindt dat bedrijven dat de werkomstandigheden van hun personeel aan de hitte moeten aanpassen. Of het nu binnen op kantoor is, of buiten op de bouw.

"Een werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, daar kun je als werknemer dus om vragen", geeft vicevoorzitter Kitty Jong aan. "Eerder beginnen, schaduwplekken, airco, meer pauzes in een koele ruimte, insmeren en luchtiger, uv-werende kleding zijn de belangrijkste maatregelen." Ook is het volgens de vakbondsbestuurder goed om bij hitte het werktempo te verlagen.