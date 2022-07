Tamara uit Emmen wil geen 'driedaagse' en loopt vandaag toch

Het advies om niet te gaan lopen heeft Tamara - samen met haar twee medelopers - in de wind geslagen. "We hebben er heel goed over nagedacht. Het is ons besluit en we nemen de verantwoordelijkheid op ons."

"We luisteren naar ons lichaam, als we het niet meer trekken pakken we de trein terug naar Nijmegen. Maar als het goed gaat, lopen we gewoon door. We hebben luchtige kleding aan, een handdoekje mee en veel eten en drinken op zak."