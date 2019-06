Marco Out over monsterfietstocht: Ik voelde mij heel klein

Vrijdagochtend, Nederlandse tijd, bereikte Out de finish in Amesbury, Massachusetts. "Ik heb nu drie dagen niet gefietst, dat was een grote overgang. Maar het gaat uitstekend", zegt Out. "Het was geweldig om het land op deze manier te ontdekken. Op de fiets krijg je er heel veel van mee. Je absorbeert een land dan echt.""Ik had momenten waarop ik helemaal opging in het niets. Dat klinkt heel raar, maar er waren zulke uitgestrekte trajecten bij, dan waande je je in 'the middle of nowhere'. Dan voel je je heel klein, een heel mooi gevoel", vertelt Out. "Ik hoop dat ik in de toekomst nog een keertje een heel lange fietstocht mag maken."De Asser burgemeester beleefde ook zware tijden op de Amerikaanse wegen. "Vooral op de dagen waarop het weer minder goed was. Dan reed je een dikke 180 kilometer door de regen of met wind tegen. Maar eigenlijk is dat ook heel goed gegaan. Dat vond ik het meest verbazingwekkende: hoe goed het lukte mij te focussen op wat ik moest doen die dagen."Out liet zijn werk in Assen overigens niet helemaal los. "Ik heb het uiteraard heel erg gevolgd en ik heb mijn mail ook wel gezien. Over bijvoorbeeld het niet doorgaan van de Formule 1 in Assen heb ik nog wat contacten gehad. Verder is het prima opgepakt door Harmke Vlieg als loco-burgemeester en door de rest van het college. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat het niet goed ging in Assen."