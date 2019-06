Big Bazar trekt in vijftig winkels van failliet Op=Op

Van een overname van Op=Op is geen sprake. Wel kan het voormalige personeel van de Drentse drogisterijketen solliciteren bij Big Bazar. In de nieuwe winkels komt werkgelegenheid voor ongeveer 275 mensen. Om welke panden het gaat, is nog niet bekend.Op=Op werd in maart failliet verklaard. Een koper wilde nog een doorstart maken met de drogisterijketen, maar eind april liet hij weten toch geen mogelijkheden te zien om het concern rendabel te maken. De koper was ST.art Operations, met de hoofdvestiging in Emmen.Op=Op werd opgericht in Klazienaveen. De laatste jaren zat het hoofdkantoor in Peize.