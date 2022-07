Vroeg aan de start bij de Drentse Fiets4Daagse op hete dag; 'Het is geen wedstrijd'

Voorzitter van de startplaats Assen is Hindrik Aalders, hij is blij dat het fietsevenement gewoon door kan gaan. "Eindelijk weer een gewone editie! We hebben één jaar moeten missen en vorig jaar was het vanwege corona een editie zonder beleefposten. Nu hebben we gelukkig weer een vol programma. We beginnen dan wel met een extreem warme dag, maar het is geen wedstrijd, dus iedereen kan zich aanpassen aan het weer."