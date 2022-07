Vroege start bij de Drentse Fiets4Daagse; 'Het is geen wedstrijd'

Extra water en zonnebrand

Ook vanuit Emmen gaan deelnemers van de Drentse Fiets4daagse op pad. "Perfect fietsweer", vinden de meesten. Rond acht uur vanochtend is het daarom al goed druk bij Sportclub Angelslo, de startplaats in Emmen. "Veel mensen fietsen voor de hitte uit, of hebben extra maatregelen genomen", zegt voorzitter Femke Oostingh tegen Zo!34

In de tent die naast het pand is gezet staan al tientallen mensen in de rij voor hun startbewijs en een vlaggetje. De voorspelde hitte houdt ze niet tegen. "Veel mensen hebben extra water en zonnebrand meegenomen", zegt Oostingh. Ook de organisatie heeft besloten dat het evenement afblazen niet nodig is.

"We hebben veel vrijwilligers die in korte shifts werken. Voor hen is het op die manier ook werkbaar", aldus de voorzitter. Daarnaast is er extra drinken geregeld en zijn er meer pauzes mogelijk. "Het scheelt ook dat de meesten vroeg vertrekken. Nu is het nog prima te doen." Voor de deelnemers is er extra zonnebrand en drinken geregeld.

Schaduwrijke route fietsen

Het is dit jaar de vijfenveertigste keer dat Emmen als startplaats voor de vierdaagse is aangewezen. Ook dit jaar heeft de organisatie meerdere routes en afstanden uitgezet. De route die vandaag op de planning staat gaat richting Meppen. "Daar hebben we ook geluk mee, het is een bosrijke route", vertelt Oostingh. Via onder andere Ermerstrand, Sleen en de kleine Rietplas komen de fietsers uiteindelijk weer terug in Angelslo.

De deelnemers kunnen kiezen uit meerdere afstanden, tussen de twintig en zestig kilometer. Veel mensen kiezen door de hitte toch voor een kortere route. Zo ook een koppel dat nog even een kop koffie zit te drinken bij de kantine. "We doen maar twintig kilometer, anders wordt het te gek", vinden ze. Toch stappen ze wel op de fiets. "Als je genoeg drinkt kan het wel. Een man uit Muiderberg, die op de camping op het sportveld staat heeft minder moeite met de hitte: "Je moet gewoon je tempo en kleding aanpassen en dan kan je met dit weer prima fietsen", zegt hij.