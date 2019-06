Kun jij je de TT van 1986 nog herinneren?

Ondanks die hitte stond het publiek al vanaf 's ochtends vroeg te wachten om het circuit op te gaan. De mensen wilden onder meer het zijspanduo Egbert Streuer en Bernard Schnieders zien. Zijspanraces waren die jaren heel populair. Streuer en Schnieders pakten de wereldtitel in 1984, 1985 en 1986.Veel races werden gewonnen, behalve de TT in Assen. In hun eigen woonplaats lukte het maar niet om te winnen. Ook niet in 1986. Het zijspanduo begon de TT dat jaar op poleposition, maar haalde de finish niet. Oorzaak: een kapotte ontsteking. Een jaar later wonen Streuer en Schnieders wél.De 500cc, de koningsklasse, werd dat jaar gewonnen door Wayne Gardner. De Australiër begon niet aan kop, maar pakte die race al snel de leiding. De Amerikanen Randy Mamola en Mike Baldwin werden tweede en derde.In het Drents Archief draait vanaf dinsdag 4 juni een speciale film over de TT van 1986. Je kunt er de races in de zijspanklasse en de 500cc zien. Daarnaast heeft het archief nog meer oud TT-materiaal. De beelden van de TT zijn tot en met vrijdag 28 juni te bekijken in het Drents Archief tijdens openingsuren (dinsdag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00, vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur). De toegang is gratis.