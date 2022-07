Bij Nietap wordt het meeste water uit de grond gehaald, en dat is grotendeels voor Groningen

Zo'n 12 miljoen kubieke water. Oftewel 12 miljard liter water. Dat is wat er ongeveer jaarlijks aan grondwater wordt gehaald bij Nietap.

Het ene jaar is het wat meer dan het andere. Vorig jaar was het 11,7 miljard liter. Daarmee is het het gebied waar het meeste grondwater wordt onttrokken van Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van de provincie.

En wie haalt er dan zo veel water uit de grond bij Nietap? Dat is Waterbedrijf Groningen. Dat heeft een vergunning om er 15 miljard liter water uit de grond te halen. Het meeste van dat water wordt geleverd aan Groningen, maar ook een deel is voor Noord-Drenthe.

Waterbedrijf Groningen heeft bij de Groeve nog een groot waterwingebied. Daar haalt het bedrijf jaarlijks zo'n 10 miljard liter water uit de grond. Toch haalt Waterbedrijf Groningen niet het meeste water uit de Drentse grond. Dat is een ander waterbedrijf: WMD. Dat levert in elf van de gemeenten in provincie drinkwater. In totaal haalde WMD vorig jaar bijna 37 miljard liter water uit de grond in Drenthe. Het meeste daarvan komt uit het waterwingebied bij Annen, vorig jaar goed voor 8,5 miljard liter water.

Industrie is nauwelijks een factor

De grootste onttrekkers van grondwater zijn dan ook de drie waterbedrijven. Want naast WMD en Waterbedrijf Groningen haalt ook Vitens grondwater uit Drenthe. Dat gebeurt bij Havelterberg. Vitens levert water aan huishoudens in de gemeente Meppel en gedeeltelijk aan de gemeente Westerveld.

De industrie haalt maar weinig water uit de grond. Uit cijfers van 2019 blijkt dat zo'n 10 procent van al het water dat uit de Drentse grond wordt gehaald, voor de industrie is. Dat staat gelijk aan 7,2 miljard liter water, tegenover 63 miljard liter voor drinkwater.

Industrieterrein in Emmen

Het industrieterrein GETEC park.Emmen haalt van de industrie het meeste uit het Drentse grondwater: vorig jaar zo'n 3,7 miljard liter water. Op dit 115 hectare grote industrieterrein in Emmen zitten onder meer chemiebedrijf DSM, 's werelds grootste aramideproducent Teijin Aramid en garenfabriek Acordis Industrial Fibers. Het water dat hier uit de grond wordt gehaald is voor bedrijfsdoeleinden.

Na GETEC park.Emmen volgt de fabriek van FrieslandCampina in Beilen met het onttrekken van water. Vorig jaar haalde de fabriek net geen 1,9 miljard liter water uit de Drentse grond. Dat water gebruikt FrieslandCampina voor de poeder- en kindervoedingsproductie. Daarna volgen nog DOC Kaas (733 miljoen liter water) voor de zuivelproductie en Solidus Solutions (250 miljoen liter water) voor kartonproductie.

Landbouw

De waterschappen gaan over het gebruik van grondwater voor de landbouw. Sommige waterschappen vragen om een jaarlijkse registratie van de hoeveelheid grondwater, andere niet. Bij de vier waterschappen die in Drenthe actief zijn, zijn de jaarlijkse gemiddelden wel bekend. Het gaat hierbij om de gegevens voor het hele gebied. Zo valt bijvoorbeeld onder het werkgebied van Vechtstromen naast Emmen ook Enschede.

Dit waterschap meldt dat gemiddeld 6 miljard liter water uit de grond wordt gehaald voor de landbouw, maar bij een droog jaar loopt dat op naar een gemiddelde van 19 miljard liter water. Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat het om gemiddeld 5 miljard liter water per jaar, en in een droog jaar kan dat oplopen tot 17 miljard liter water. Waterschap Noorderzijlvest meldt dat het gemiddeld om 2,75 miljard liter water gaat en maakt daarin geen onderscheid voor droge jaren. Voor Hunze en Aa's gaat het gemiddeld om minder dan een miljard liter water per jaar, ook in droge jaren.

