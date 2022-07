56 keer de Drentse Fiets4Daagse: 'De sfeer is geweldig!'

Voordat ze zelf op de fiets stapte knipte Liesbeth Ypey met een schaar een vlaggenlijn door. Daarna begon ze aan haar 56ste vierdaagse tocht door Drenthe. "Ja, dat is een heel eind! Ik ben in de vorige eeuw begonnen."

Zeventien jaar was Liesbeth toen ze voor het eerst meedeed. "In de stad hing een aanplakbiljet dat er een fietsvierdaagse zou komen. En ik had een fiets gekregen, omdat ik geslaagd was voor de Mulo. Toen dacht ik dat het wel een leuke vakantie zou zijn om vier dagen te gaan fietsen. En zo is het gekomen."

In de loop der jaren heeft ze de Fiets4Daagse zien veranderen van een kleinschalig evenement tot wat het nu is. "Je startte nog op de TT-baan, bij een tent. En nu is het bij de Bonte Wever met alle voorzieningen." Ondanks dat ze de routes inmiddels kan dromen doet ze ook deze editie met plezier mee. "Als het nog kan probeer ik het. Ik ga zo lang mogelijk door, want fietsen is goed voor je gezondheid. Vooral de sfeer is geweldig!"