Haastklus: pioenrozen plukken in Smilde

Ook bij kwekerij Daling in Smilde wordt volop geplukt. Haast is geboden, want de pioenrozen bloeien maar een paar maanden per jaar. "Op dit moment zijn tachtig man aan het werk. De pioenrozen moeten in korte tijd geplukt worden", vertelt kweker Eduard Daling. "Meestal hebben we één of twee dagen om een soort te plukken."Een deel blijft ook staan op de kwekerij in Smilde. "Dan kan het gewas doorgroeien en voldoende planten krijgen. De planten zijn eigenlijk nog belangrijker voor ons dan de bloemen", vertelt Daling. "Die gaan de hele wereld over. Een grote partij van ons gaat bijvoorbeeld naar China toe."