Zoek het uit! - Wie saboteert de MTB-paden rondom Gasselte en Gieten?

Een mountainbiker uit Gieten stuitte op de takken en stammen, en vroeg zich af waarom die daar steeds neergelegd worden. Zoek het uit! ging op zoek naar het antwoord."Tijdens een mountainbikeclinic stuitten we op verschillende geblokkeerde paden. Volgens de trainers gebeurt dit vaker, het zou het werk zijn van mensen die het ofwel grappig vinden, ofwel een hekel hebben aan de fietsers", zegt de Gieter vragensteller, die anoniem wil blijven."Er werden wat andere paadjes gezocht, en met vereende krachten haalden de trainers de boomstronken weg. De training, leren remmen tijdens een steile afdaling, kon toen weer verder gaan." Tijdens de rest van de training viel het op dat op een groot gedeelte van de MTB-route kleinere paden waren geblokkeerd.De bossen waar doorheen gefietst wordt zijn van Staatsbosbeheer. Boswachter Martijn Harms stuit zelf ook regelmatig op geblokkeerde paden: "Zodra we dat zien halen we de takken zo snel mogelijk weer weg. Maar er is lastig grip op te krijgen, het bos is zo groot dat we niet in beeld hebben wie dit doet, of waarom."Een theorie van boswachter Harms is dat het juist natuurliefhebbers zijn. "Ik denk niet dat ze per se kwaad in de zin hebben, of fietsers willen verwonden. Soms vinden we de stammen ook op gewone wandelpaden. Het blijft gissen, maar ik denk dat het mensen zijn die graag de rust en stilte in het bos willen bewaren, en dat op deze manier proberen te doen."Een oplossing ziet Harms dan ook niet zo één, twee, drie: "Zolang we niet weten wie dit doet en waarom, lopen we achter de feiten aan. We blijven proberen de paden schoon en opgeruimd en vrij te houden, maar liever zouden we ook in gesprek gaan met de mensen die dit doen. Dan kunnen we kijken wat er achter zit, en of we samen tot een oplossing kunnen komen."Sabotage van mountainbikepaden komt vaker voor. Zo stuitten fietsers vorig jaar op ijzerdraden die over het pad gespannen waren op de MTB-route aan de Baggelhuizerplas bij Assen."Het heeft een behoorlijke impact binnen de club"', vertelde voorzitter van MTB Assen Kor Huberts destijds. De draden waren gespannen op keel en kniehoogte. "'Dit moet bewust gedaan zijn, dat kan niet anders", aldus de voorzitter.Fiets jij ook wel eens door onze provincie en zie je dingen waarvan je denkt 'hé, hoe zit dat eigenlijk?, stuur dan je vraag in naar Zoek het uit!, wij gaan dan op zoek naar het antwoord.