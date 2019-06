Drie gevangenen krijgen baan dankzij FC Emmen

Het project is opgezet om gedetineerden na hun gevangenschap aan werk te helpen via het netwerk van FC Emmen. Tien gedetineerden gingen begin april van start met Naoberschap Inside. Een aantal van hen krijgt vandaag een certificaat uitgereikt door directeur Ben Haverkort van FC Emmen. Drie zijn zeker van een baan als ze hun celstraf achter de rug hebben."Niet alle gedetineerden hebben de eindstreep gehaald doordat ze geblesseerd raakten of omdat ze niet konden voldoen aan de gestelde eisen", zegt Bert Koops, projectleider namens de penitentiaire inrichting Veenhuizen. "Dan houdt het natuurlijk op. Het is meteen een goede les voor ze. Als je iets wilt bereiken moet je er volledig voor gaan. Zo werkt het voor iedereen die graag een baan wil, dus ook voor gedetineerden."Het project bestaat uit voetbaltrainingen, maar ook uit gesprekken. Ook was er een intakegesprek met potentiële werkgevers. Op deze manier kreeg de gedetineerde een kans om een baan te vinden via het netwerk van de sponsoren en businessclubleden van FC Emmen.Na de zomer krijgt Naoberschap Inside een vervolg met een tweede groep op de locatie Esserheem. Gedetineerden die veroordeeld zijn voor een zedendelict of geruchtmakende zaak zijn uitgesloten van deelname.FC Emmen is de eerste betaalde voetbalorganisatie in Nederland waarbij gedetineerden in de gevangenis voetbaltraining krijgen aangeboden