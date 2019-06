'Bartje Battle' daagt Asser scholieren uit via geschiedenisspel

De TT stond samen met het Wilhelmina Ziekenhuis, koning Lodewijk Napoleon, drie stations en Warenhuis Vanderveen centraal in de quiz, die ter ere van het dertigjarig bestaan van de Asser Historische Vereniging werd gespeeld.Scholieren leerden via foto's, filmpjes en een wandeling door de stad vijf verschillende verhalen uit de Asser geschiedenis.Na een voorronde bleven er uiteindelijk drie scholen over die de finale mochten spelen. Die ging tussen de Emmaschool, Kloosterveen en De Kloostertuin. Zij streden vandaag in het Drents Archief tegen elkaar om de Bartje Bokaal.Hans Pettinga is de presentator van de Bartjes Battle. "We willen laten zien dat geschiedenis leuk is en dat het echt iets is waar je op jonge leeftijd al mee bezig kunt zijn", vertelt hij over het idee achter de quiz.En het antwoord op de vraag uit de inleiding? "Vijf coureurs haalden de eindstreep", zegt Pettinga. Liefst 22 snelheidsduivels finishten niet.De Emmaschool had de meeste antwoorden goed en nam de Bartje Bokaal mee naar huis.