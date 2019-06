Vijf vragen over fosfaat

Fosfaat is een verbinding van het mineraal fosfor met zuurstof. Dieren en planten kunnen niet zonder fosfor. Maar ook voor de mens is fosfor van belang, het is nodig voor de energiestofwisseling in het lichaam. Fosfor is dus een van de belangrijkste voedingstoffen voor al het leven op aarde.De landbouw gebruikt fosfaat in kunstmest en in veevoer. Maar koeien gebruiken fosfaat uit het voer niet efficiënt. Want de dieren moeten veel meer fosfaat eten dan ze daadwerkelijk zelf gebruiken. Hierdoor bevat de mest van koeien aanzienlijke hoeveelheden fosfaat.Als er te veel fosfaat in de bodem zit, dan bestaat de kans dat het in het grondwater en oppervlaktewater terechtkomt. Dat gebeurt bijvoorbeeld na een flinke regenbui of een hoge grondwaterstand.Door een toename van fosfaat wordt het oppervlaktewater voedselrijker en dat heeft effect op planten en dieren in het water. Zo zorgt te veel fosfaat in sloten voor kroosvorming, dat zorgt voor minder lichtinval en daardoor verdwijnen sommige waterplanten. Ook vissen kunnen hierdoor doodgaan, vanwege zuurstofgebrek.In kanalen en meren is vooral de sterke groei van algen een nadelig effect van te veel fosfaat. De algenbloei zorgt daar ook voor minder lichtinval, het verdwijnen van waterplanten en vissterfte.Nederlandse boeren hadden jarenlang een uitzonderingspositie in Europa, omdat ze eigenlijk te veel mest produceerden. Om Nederland weer te laten voldoen aan de Brusselse mestregels, werd het fosfaatrechtensysteem vorig jaar ingevoerd. Boeren moeten fosfaatrechten hebben voor het aantal koeien dat zij hebben en de hoeveelheid mest die ze produceren. Uitbreiden kan nu alleen nog na de aankoop van fosfaatrechten.