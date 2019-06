Het is 'mooi geweest' voor Elly en Rikkert

De muzikale levensloop van het echtpaar uit Vledderveen begon afzonderlijk van elkaar. Elly zong onder andere samen met Boudewijn de Groot. Samen scoorden ze de ingeburgerde top-2000 hit 'Meester Prikkebeen'. Ook Rikkert had op zijn twintigste al een eigen lp op zijn naam staan. Ze trouwden in 1968 en in 1971 scoorden ze een eerste grote hit met 'De Kauwgomballenboom'. Halverwege de jaren '70 veranderde een deel van het repertoire en werden veel christelijke (kinder)liedjes op de plaat gezet."We hebben die afgelopen 50 jaar echt beleefd als een reis. Heel veel mensen zijn met ons meegegaan op die reis", vertelt Elly. "Je ontmoet heel veel verschillende mensen en je komt in heel veel situaties terecht. Op het ene moment sta je op een enorm festival en de andere dag in een bruine kroeg", vult Rikkert aan.Het duo neemt dit jaar afscheid van haar publiek: "We hebben dit jaar 24 concerten op de planning staan, twee daarvan zijn inmiddels geweest. Maar daarna gaan we niet achter de geraniums zitten. We gaan verder met het schrijven van kinderboeken en gedichtenbundels. Hier en daar gaan we misschien ook nog optreden voor kleine groepen. We vinden het heel leuk om nog te spelen voor verstandelijk gehandicapten."Het publiek speelde een belangrijke rol in hun leven. "Onze fans zijn ons altijd trouw blijven volgen in die 50 jaar. Ze vinden het heel jammer dat we stoppen. Dat doet ons hart goed, je merkt dat je een band hebt opgebouwd met de mensen".