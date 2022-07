Opnieuw sliepen honderden asielzoekers buiten in Ter Apel

Enkele honderden asielzoekers hebben afgelopen nacht buiten geslapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet weten dat een deel buiten sliep, omdat er te weinig vervoer was naar een andere opvanglocatie.

Het gebeurt geregeld dat grote groepen op stoelen moeten slapen in Ter Apel of daar de nacht in de buitenlucht doorbrengen. Zo sliepen er in de nacht van zaterdag op zondag tussen de 250 en 300 asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum