Gemeente Aa en Hunze 3,5 ton in de plus

Het positieve resultaat is volgens het college onder andere te verklaren door de groeiende economie. Hierdoor stegen bijvoorbeeld de inkomsten op bouwvergunningen en de toeristenbelasting.Het structurele tekort op de jeugdzorg baart het college grote zorgen, ook dit jaar wordt een groot tekort verwacht. De prognose is dat het tekort oploopt tot bijna één miljoen. Het college verwacht dit tekort nog op te kunnen vangen uit de reserve. Een structureel tekort op de jeugdzorg is daarna niet meer op te vangen binnen de begroting."Er is wel wat geld toegezegd van uit het rijk, maar dat is te weinig", zegt wethouder Co Lambert. "Het is mooi dat we dat geld krijgen, maar we zullen ook zelf maatregelen moeten nemen. We kijken bijvoorbeeld hoe we mensen minder lang in die hele dure zorg kunnen laten zitten. Dat betekent dat we preventief meer gaan doen, maar we kijken ook of we kunnen afschalen."Het college kondigde vorig jaar trots aan dat de ozb niet verhoogd zou worden in de huidige bestuursperiode, maar moet daar op terugkomen. De onroerende zaakbelasting (ozb) gaat noodgedwongen met anderhalf procent omhoog."We hadden dit liever niet gedaan, maar willen ook niet in onze plannen gaan snijden. We denken dat de gevolgen meevallen. Deze maatregel kost een gezin ongeveer vijf euro per jaar", legt Lambert uit. Ook gaat de gemeente jaarlijks twee ton bezuinigen op kleine posten.