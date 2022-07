Ouderen extra kwetsbaar bij hitte: 'Gewoon rustig blijven'

Het is waarschijnlijk de warmste dag van het jaar. En ouderen kunnen daar nog meer last van hebben dan de gemiddelde Drent. Zij lopen bij hitte meer kans op oververhitting of uitdroging. Daarom zijn ze bij woonwijkcentrum Holdert in Emmen extra alert op hun bewoners.

"Het kan zeker zeer gevaarlijk zijn", zegt André Belt, projectcoördinator bij Treant Zorggroep. "Vooral voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld diabetes of hartfalen. Ook omdat ze zelf niet altijd doorhebben dat het niet goed gaat."

Dat beaamt bewoner Lidie Zijlstra (75): "30 graden vind ik echt te warm. Maar dat komt ook omdat ik last heb van mijn hart."

Extra ijsjes

In het woonwijkcentrum is een hitteprotocol van kracht. Dat houdt in dat er minder activiteiten zijn en er meer gelet wordt op de bewoners. Belt: "Het gaat met name om de hoeveelheid vocht die ze binnenkrijgen. Ook het mentale welbevinden is belangrijk. Dus we kijken ook hoe iemand erbij zit en of ze nog actief zijn."

Er worden extra drankjes en ijsjes uitgedeeld en wie echt oververhit dreigt te raken krijgt een koud voetenbad. De bewoners blijven er aardig vrolijk onder. Alie Koops (81) vertelt met een lach over haar plan voor de dag: "Niet te gekke dingen doen, veel drinken en liggen in de stoel. En dat is het!"

Geen airco

Het complex waar de ouderen wonen heeft alleen op sommige privé-kamers airconditioning. Beneden in de centrale hal is dat er niet. Vanochtend liep de temperatuur daar dan ook snel op. Belt: "Als het 's ochtends koeler is doen we de deuren open. Dan waait het redelijk door. En daarna de gordijnen dicht. Het is binnen nog vol te houden."