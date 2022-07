In deze unieke 'theater-hangaar' in Hollandscheveld komt theaterspektakel over Boer Koekoek

"Alles is mogelijk hier", jubelt theatermaker Wolter Lommerde. Er is reden voor vreugde bij Stichting het Pauperparadijs. Er is een ogenschijnlijk perfecte locatie gevonden voor de theatervoorstelling over de boerenopstand in Hollandscheveld onder leiding van Boer Koekoek. "De pandeigenaar is superflexibel dus we hebben hier oneindige mogelijkheden. Je weet straks niet wat je ziet."

De productie wordt de derde voorstelling gemaakt door de stichting. Na 'Het Pauperparadijs' in het Gevangenismuseum in Veenhuizen en 'Mammoet' in natuurgebied Buinerveld moet ook de voorstelling over Boer Koekoek een stuk op een unieke locatie worden. Die was echter niet makkelijk te vinden. "We hebben bijna een jaar gezocht", zegt Lommerde.

Het moest een plek zijn in Hollandscheveld. Waarom? In 2023 is het precies zestig jaar geleden dat de Opstand der Braven plaatsvond. Daarbij komen honderden mensen in opstand en raken slaags met de politie. De boeren verliezen, maar Boer Koekoek is een landelijke bekendheid en komt in de Tweede Kamer terecht.

Neuzen naar buiten

De zoektocht in Hollandscheveld slaagt als tankstationketen Fieten Olie zich aanbiedt. Zij ontwikkelen momenteel meerdere hallen op bedrijventerrein Riegmeer, achter een bestaand tankstation in Hollandscheveld. Een van die loodsen had nog geen bestemming en kan daarom volgend jaar gebruikt worden als 'theaterhangaar'. "Alleen de hele gevel moet eruit", zegt eigenaar Richard Fieten lachend.

"Dat geeft zulke bizarre mogelijkheden", vult regisseur Tom de Ket aan met een enorme glimlach. Hij gaat het script schrijven en maakt de productie. De tribune voor 1000 toeschouwers komt helemaal aan het eind van de hal te staan, nog net onder het dak. "Bezoekers met neuzen naar buiten. Wij spelen dus op het weiland buiten. Zie je het voor je? Wij komen straks gewoon aangescheurd op trekkers."

Stikstof geen probleem

"Het blijft altijd onzeker, maar we verwachten hier geen problemen", aldus Lommerde. "Hier is geen Natura 2000 in de buurt. En we hebben hier agrarisch gebied ter beschikking, maar er zit al een industriebestemming op. Ook zitten de buren ver weg en gaat het hier om particuliere grond. Ook dat maakt deze plek uniek."