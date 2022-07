Dagrecord gebroken, maar warmste dag ooit halen we waarschijnlijk niet in Drenthe

Het is de warmste 19 juli ooit in Drenthe, het dagrecord werd vanmiddag om 14.30 uur gebroken, zo laat RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag weten.

Het record stond op 34 graden. Dat we dit record zouden breken, was voor de weerman geen verrassing. "In deze tijden sneuvelen veel dagrecords, dat heeft met de verandering van het klimaat te maken. Maar of het ook de warmste dag ooit gaat worden in Drenthe, dat denk ik niet." Dat record staat op 39 graden in juli 2019.

"Daar komen we nu waarschijnlijk nu net niet aan. De temperatuur blijft voorlopig nog wel oplopen. Het heetste moment van de dag wordt de namiddag. Ik verwacht in de regio Hoogeveen en in het oosten van Drenthe zeker 38 graden. Maar in de namiddag zal de zuidoostenwind aantrekken en daardoor verwacht ik dat we onder de 39 graden blijven."

Plaknacht

Volgens Roland van der Zwaag kunnen we ons opmaken voor een heuse plaknacht. "Het blijft lang warm, pas als de zon ondergaat zal de warmte er wat uit gaan. Maar door de warmte in onder meer muren en straten gaat het afkoelen langzaam. Pas tegen de ochtend bereiken we de 18 of 19 graden. Dus de hele nacht blijven we boven de 20 graden. Succes Drenthe met slapen!"

Officiële metingen