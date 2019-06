TT Museum wil startsubsidie van 20.000 euro voor onderzoek naar Club11

"We moeten kijken wat er op die plek haalbaar is en willen daarvoor een paar ontwerpbureau's inschakelen", zegt voorzitter Sandra Hoekman. "Maar als stichting hebben we niets in kas, vandaar dat we hebben aangeklopt bij de gemeente."Maar de gemeente werkt niet zomaar mee. Die wil eerst meer duidelijkheid over welke investeerders er zoal zijn voor het TT Museum in de stad, en hoe er over de exploitatie wordt gedacht. Het Stichtingsbestuur moet daar eerst meer informatie over aanleveren.Volgens Hoekman is dat lastig te beantwoorden. "Je kunt pas investeerders benaderen als er een concreet plan is. En dat hebben we nog niet voor deze locatie. Want we moeten eerst weten wat we in dit pand kunnen. Wat kunnen we er laten zien van de collectie, op welke manier, en wat kost dan de inrichting? Dat moeten ontwerpbureau's bekijken die er verstand van hebben. Die kennis hebben we zelf niet in huis. En die professionals doen dat niet voor niks. Vandaar die startsubsidie."Ook een exploitatieopzet is voor het TT Museum onmogelijk om te laten zien. "Omdat we domweg nog geen concreet plan hebben op basis waarvan we kunnen aangeven hoe de inrichting eruit komt te zien, wat het kost, hoeveel bezoekers dat gaat trekken en hoe we dat dan financieel rond willen krijgen", zegt Hoekman. "Zonder haalbaarheidsonderzoek van ontwerpers geen plan."Al jaren zijn er plannen voor een TT Museum in Assen. Daarvoor waren al verschillende locaties in beeld. Zo zou er een gloednieuw museum ergens bij het TT Circuit komen, met een kleinere versie in het stadscentrum als lokker.'t Wapen van Drenthe werd daarvoor onder meer genoemd. Voor dit plan heeft het bureau DST in 2015 al voor ruim 40.000 euro een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een masterplan gemaakt. Dat geld kwam van gemeente en provincie.Maar door dat ambitieuze plan is volgens voorzitter Sandra Hoekman een streep gezet, 'omdat het te grootschalig en te duur was'. "Dat betekent trouwens niet dat het allemaal weggegooid geld is geweest. Er is voor dat geld ook een marktonderzoek gedaan. Daar hebben we zeker nog wat aan."Wat ook niet echt heeft meegeholpen, is het definitief stranden van het Factory Outlet Center bij het TT Circuit. "Een TT Museum daar, naast zo'n grote toeristische trekker, was een interessante combi geweest. Maar dat is gestrand, en zo zijn er in de afgelopen jaren een heleboel opties onderzocht, waarvan er uiteindelijk weinig overbleven", zucht Hoekman."De locatie waarover we nu kunnen beschikken in het centrum is vele malen kleiner. De eigenaar van City Hotel de Jonge heeft het ons aangeboden, het is een mooie kans en qua gebouw ook een mooie black box met veel hoogte, met ook nog een kelder en een bovenruimte. Nu is het zaak hiervan iets aantrekkelijks te maken."Volgens Hoekman moet het ook niet echt lang meer duren voordat er meer duidelijkheid komt over een TT Museum in de voormalige discotheek. "Deze kans doet zich nu voor, en bij ons project zijn veel vrijwilligers betrokken. Als het telkens maar weer voortduurt en er geen schot in zit, wordt het lastig om die enthousiast te houden. Zo langzamerhand zijn er al heel veel uren ingestoken. Als er dan telkens niets van de grond komt, denken mensen: 'Ach, 't zal allemaal wel'. Dat moeten we voorkomen."Hoekman heeft goede hoop dat de gemeente uiteindelijk toch zal meewerken. "Voor de komende TT lukt het natuurlijk al lang niet meer. Je moet dit ook niet te gehaast doen, maar zorgvuldig. Maar voor de volgende TT zou het mooi zijn als er dan iets klaar is, met een complete TT-beleving", besluit Hoekman.