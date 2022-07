Drinkwaterverbruik ligt zo'n 25 procent hoger: 'Maar halen geen records'

Het drinkwaterverbruik in Drenthe is vandaag zo'n 25 tot 30 procent hoger dan normaal. Dat zegt waterbedrijf WMD Drinkwater. Maar tot problemen leidt dat niet.

Het piekverbruik ligt in de ochtend en de avond. "Het is een soort kamelenrug die je ziet in een grafiek", zegt Andries Ophof van WMD. "Dit is gemiddeld voor een warme dag, maar niet uitzonderlijk."

120 miljoen liter

Het verbruik van vandaag is nog niet helemaal te bepalen, maar gisteren is er 110 miljoen liter water verbruikt. Dat is normaal tussen de 80 en 90 miljoen liter.

"De verwachting is dat het vandaag nog hoger is, zo rond de 120 miljoen liter", zegt Ophof. "Maar we halen geen records, dat is in eerdere jaren wel eens geweest."

Geen zorgen

Ophof maakt zich geen zorgen over leveringsproblemen. "Het enige is dat als mensen allemaal tegelijktijdig water gebruiken, dat de druk wat lager wordt. Dan kunnen de leidingen de vraag niet meer aan."