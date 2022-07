Zestien maanden cel voor verkrachtingspoging door huisvriend

Een 56-jarige man uit Emmen is voor een poging tot verkrachting veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man probeerde begin dit jaar de minderjarige dochter van een gezin te verkrachten, waar hij vrijwel dagelijks over de vloer kwam. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De Emmenaar deed die dag de boodschappen voor de moeder en haar 16-jarige dochter. Het meisje lag op bed, uit te rusten van een dag werken. Ze had een vriendin op bezoek. De man kwam terug met de boodschappen en ging naar eigen zeggen even naar het toilet. De vriendin en de moeder waren beneden. De vriendin vond het toiletbezoek erg lang duren en controleerde het toilet. Daar was niemand. Ze ging poolshoogte nemen bij haar vriendin.

Was opgewonden

Ze trof de vriendin op haar bed, met boven op haar de naakte Emmenaar. De man drukte een kussen op het gezicht van het meisje, om het schreeuwen te smoren. De vriendin sloeg alarm. De Emmenaar werd later in zijn eigen woning aangehouden. De man erkende dat hij zijn kleding had uitgetrokken om seks met het meisje te hebben. Hij was erg opgewonden, zei hij. Hij wist dat ze minderjarig was en dat dit niet mocht.

In haar eigen kamer