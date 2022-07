Parkeerplaats zwemplassen Gasselterveld vol: 'Kom op de fiets'

Vanaf 1 april dit jaar moet er betaald worden om te parkeren. Dat is ingevoerd om een parkeerchaos te voorkomen. De afgelopen zomers was het er regelmatig te vol en stonden mensen op onveilige plekken geparkeerd.

Via een online reserveringssysteem kunnen bezoekers van tevoren een dagticket kopen en direct zien of er nog parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied, hoopt dat mensen op een andere manier naar 't Gasselterveld komen of op zoek gaan naar een ander dagje uit, als ze zien dat de parkeerplaats al een dag van tevoren vol is.