Oud-directeur zorgboerderij Papenvoort vrijgesproken van uitbuiting cliënt

De 68-jarige Willy B. uit Den Haag is dinsdag door de rechtbank in Groningen vrijgesproken van uitbuiting van een cliënt in zorgboerderij De Vier Linden in Papenvoort. De rechtbank vindt niet bewezen dat de oud-directeur van 2012 tot 2014 een bewoonster uitbuitte, door haar zware klussen te laten doen in plaats van passende zorg te verlenen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg twee weken geleden de rechtbank om de verdachte van uitbuiting vrij te spreken. De rechtbank ging daar in mee.

Aangifte

In juli 2014 deed een bewoonster van de zorgboerderij aangifte van oplichting, PGB-fraude en dwang tegen de toenmalige eigenaresse B. De bewoonster verbleef samen met haar partner vanaf 2012 in de Papenvoortse zorginstelling. Ze kampt met zicht- en gehoorproblemen en kreeg volgens haar niet de juiste zorg op de boerderij in Papenvoort.

Volgens de vrouw moest ze ondanks haar fysieke beperking zware klussen doen, kleine kinderen opvangen en werd ze uitgescholden en gedenigreerd. Ze kreeg naar eigen zeggen geen passende zorg, terwijl B. maandelijks 8.000 euro aan zorgbudget voor haar kreeg.

Te weinig bewijs

Twee jaar na de aangifte zag het OM te weinig bewijs om B. voor PGB-fraude te vervolgen en seponeerde de zaak. Maar de oud-bewoonster stapte naar het gerechtshof in Leeuwarden en diende een klacht in. Het Hof bepaalde dat er onvoldoende bewijs was voor een vermeende PGB-fraude, maar zag wel voldoende aanknopingspunten dat B. zich schuldig zou hebben gemaakt aan uitbuiting. Het gerechtshof bepaalde dat het OM alsnog tot vervolging moest overgaan.

Begin juli, acht jaar na de eerste aangifte, stond de 68-jarige B. alsnog voor de rechter. Zij ontkende alle beschuldigingen. De aangeefster en haar partner kregen in 2012 kost en inwoning op de zorgboerderij, in ruil voor het opzetten van een website voor de zorgboerderij. Toen de website na twee weken nog niet klaar was, wilde B. de twee niet op straat zetten.