Cel voor mannen die bewoner Roswinkel bedreigden met een kruisboog

Een 42-jarige man uit Zuidlaren is voor vrijheidsberoving, het dreigen en schieten met een kruisboog en vernieling veroordeeld tot een celstraf van zestien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Zijn even oude vriend uit IJmuiden kreeg voor dreigen en dwang een celstraf van 276 dagen, waarvan 190 dagen opgelegd. De man heeft 86 dagen in voorarrest gezeten, hij hoeft niet meer terug naar de gevangenis.

De Zuidlaarder verblijft in een kliniek. Beide mannen kennen elkaar van IJmuiden en omgeving, waar ze zijn opgegroeid. De mannen meenden dat een vriendin vast werd gehouden in de woning in Roswinkel. Ze dachten dat zij het slachtoffer was geworden van mensenhandel. Stijf van de harddrugs reden de mannen naar Roswinkel. De twee stormden naar binnen en eisten de vriendin op. De man uit Zuidlaren dreigde met een meegebrachte kruisboog en schoot een pijl af. De andere man veinsde dat hij een pistool droeg. De Roswinkeler had geen vrouw in zijn woning. Ze zou inmiddels in Stadskanaal zijn.

Geen vriendin

Hij werd gedwongen in zijn eigen auto te stappen en reed met de man uit Zuidlaren naar Stadskanaal. De IJmuider reed in de andere auto richting Emmen. De vrouw was ook niet in Stadskanaal. De mannen reden terug naar Roswinkel, waar agenten hen opwachtten. Die waren door buurtgenoten gealarmeerd. De IJmuider werd later aangehouden. De verloren vriendin is inmiddels boven water. Ze is verslaafd aan GHB en wordt inmiddels hiervoor behandeld. Van mensenhandel was geen sprake.