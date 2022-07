Schoolgebouw aan Lomanlaan in Hoogeveen wordt woonlocatie

De gemeente Hoogeveen zet het voormalige schoolgebouw aan de Lomanlaan in de verkoop. Op het terrein moeten huurwoningen gebouwd worden.

Woningcorporatie Domesta maakte in 2021 al plannen voor het voormalige schoolgebouw, samen met de gemeente. Het idee is dat er in totaal 19 woningen komen op het complex van bijna 3.800 vierkante meter: 15 appartementen en studio's en 4 eengezinswoningen.