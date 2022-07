Boeken van minibieb Wijster reizen het land door: 'Daar doe je het voor'

In bijna elke wijk is er wel een te vinden: een minibibliotheek met boeken die je gratis mag meenemen. Drenthe telt op dit moment bijna 200 van dit soort minibibliotheken. Janny Pot-Spijker uit Wijster heeft er een aan huis, vol met kinderboeken.

De boekjes die kinderen hebben meegenomen uit de minibieb, duiken op verschillende plekken in Nederland op. "Gisteren dook er een boekje op van mij in Beilen. Maar er liggen ook boekjes van mij in Groningen, Noord-Holland en op Terschelling. Als ik dan een melding krijg denk ik: zie je wel, ze reizen toch de wereld rond! En dat vind ik heel mooi, want daar doe je het toch voor", vertelt ze.