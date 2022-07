Eis: vijf jaar cel voor schietincident Bilderdijklaan in Hoogeveen

Voor onder meer een schietincident vorig jaar in augustus in een woonwijk in Hoogeveen is tegen de 31-jarige Hannes W. uit Hoogeveen een celstraf van vijf jaar geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man dat hij vanaf zijn balkon van de flat aan de Bilderdijklaan schoten loste op zijn 37-jarige neef Dennis de W.

Volgens het OM heeft W. zich hiermee schuldig gemaakt aan poging tot doodslag. De man ontkent de schutter te zijn. Dat was zijn neef, die op hem zou hebben geschoten, zei de man vandaag tegen de rechter.

W. stond ook terecht voor zeven autobranden, een afpersing en het gooien van vuurwerk in een brievenbus. De politie pakte kort na de autobranden twee mannen uit Hoogeveen op van 23 en 25 jaar. Die bekenden de brandstichtingen op 28 december 2020 en staan volgende week voor de politierechter in Assen. Zij wezen de 31-jarige Hoogevener aan als hun mededader. W. werd begin mei 2021 aangehouden voor de brandstichting.

Hij ontkende in alle toonaarden iets met de brandstichting te maken te hebben. Camera's in de buurt legden de branden vast. Hierop is W. herkenbaar in beeld, vindt het OM. W. gaf toe dat hij telkens in de buurt was, maar als toeschouwer, niet als brandstichter. Hij keek vanuit de auto naar het blussen van het vuur en toeterde, omdat hij het niet eens was met de coronamaatregelen.

Vrijspraak voor laten ontploffen vuurwerk in woning

W. werd begin mei van vorig jaar voor brandstichting aangehouden. Hij kwam op voorwaarden weer op vrije voeten. Enkele weken later ontplofte zwaar vuurwerk in de brievenbus van een woning aan de Emmastraat. Volgens het OM zijn er veel bewijsmiddelen te halen uit camerabeelden, berichten op sociale media en telefoongegevens dat W. de vuurwerkbom in de bus heeft gepropt. Op 22 juni werd de man hiervoor aangehouden en gehoord.

Er was al jarenlang een conflict met de bewoner, maar W. ontkende de gooier te zijn van de vuurwerkbom om één uur 's nachts. Er is volgens de aanklaagster geen direct bewijs dat W. inderdaad de gooier was. Hij is niet bij de deur gezien, Er is geen vuurwerk bij hem gevonden. De aanklaagster vroeg de man voor dit feit vrij te spreken.

Zwaarste feit

W. werd opnieuw vastgezet na het schietincident bij zijn flat in Hoogeveen. Het zwaarste feit, waarvoor de man nog steeds vastzit. Aan dit incident gaat een familieruzie vooraf. De (spraak)berichten die de neven elkaar die avond verstuurden, logen er niet om, zei de officier van justitie. W. drong er bij zijn neef op aan dat hij bij de flat zou komen.

Het schietincident rond drie uur 's nachts is door getuigen gezien en op film gezet. Hierop is gescheld te horen tussen de beide neven, maar ook een tiental schoten. Het OM is ervan overtuigd dat er over en weer is geschoten, waarbij W. als eerste schoot. W. ontkende te hebben geschoten. Er was immers ook geen wapen bij hem gevonden, zei de man tegen de rechter.

Gericht op het doden

Maar dit was wel verklaarbaar, zei de officier van justitie. Het wapen zou zijn geleverd door de 23-jarige Lambert B. uit Hoogeveen. Dit gebeurde kort voor het schietincident en is op camerabeeld vastgelegd. Het is volgens het OM niet onaannemelijk dat B. daarna het wapen heeft weggemaakt. Maar daarvoor ontbreekt elk bewijs, zei de officier van justitie.

Op de auto van De W. zaten kogelinslagen. De aanklaagster concludeerde hieruit dat er gericht is geschoten. Gericht op het doden van de ander, zei ze. Dit maakt poging tot doodslag aannemelijk. W. kwam als jonge tiener al met justitie in aanraking en heeft een fors strafblad van 24 kantjes. De man is psychisch onderzocht. Daaruit komt naar voren dat W. een antisociale stoornis heeft, verergerd door alcoholgebruik. Toch zouden de daden hem volledig moeten worden aangerekend.