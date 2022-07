Opnieuw zorgen over Unesco-status: 'Landbouwkoloniën in voortbestaan bedreigd'

Boeren onder druk

In de gebouwen en gebruiken is dat vandaag nog steeds terug te zien. Vandaar dat het gebied sinds een jaar een beschermd gezicht heeft. Maar de Drentse Koloniën liggen ook aan de rand van een groot Natura 2000-gebied en de boeren staan onder druk. De stakeholders hebben geconstateerd 'dat de de vrije landbouwkoloniën in haar voortbestaan worden bedreigd.'

"Zoals u weet, is juist de agrarische innovatie al ruim 200 jaar één van de waarden waarop ook de Outstanding Universal Values mede zijn gebaseerd; en daarmee de Unesco-erkenning voor de koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord", leggen de stakeholders uit in een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

"De sector is bereid om stappen te zetten (dat is ook al gebeurd) maar de eisen die nu worden gesteld, betekenen zonder meer het einde van de agrarische sector in nota bene de landbouwkoloniën, en daarmee de Unesco-erkenning én de daaraan gekoppelde leefbaarheid."

Daarbij heeft de groep het dus over de leefbaarheid van de omgeving en niet alleen over de landbouwsector. "Later dit jaar worden de stikstofreductie-doelstellingen ook voor andere sectoren bekend gemaakt. Wat hebben deze voor impact op de sectoren horeca, recreatie en ontwikkelingen op gebied van bouwen?"

'Gehele melkveehouderij weggevaagd'

Lykele Bethlehem is een van de boeren die gebruik maakt van de grond van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij ziet het somber in voor hem en zijn collega's in de omgeving. "Grote gedeeltes van het gebied vallen onder de 70 procent-reductie. Andere gedeeltes in de 45-48 procent. Dat betekent voor dit gebied van Unesco en de gemeente Westerveld dat eigenlijk de gehele melkveehouderij weggevaagd wordt."

Bethlehems bedrijf is kleinschaliger dan dat van zijn buren. Daarvoor in de plaats heeft hij een boerderijwinkel aan huis. Toch kan het volgens hem niet uit als alle boeren dit gaan doen. Het moet volgens hem juist de variatie van boerenbedrijven zijn die het pioniersleven goed vertegenwoordigd en die het financieel rendabel maakt.