Asser muziekgroep klaar voor eerste deelname aan internationaal muziekspektakel in Kerkrade

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover voor de Mercurius Marching-/Showband Assen. Dan staat de muziekgroep op het Wereld Muziek Concours (WMC) in het Roda JC-stadion in Kerkrade. Een vierjaarlijks evenement dat te vergelijken is met een WK onder de showbands. Het is voor de showband uit Assen de eerste deelname aan het evenement.

Die muziek staat dit jaar bij de categorie 'show' in het teken van Night of the Proms. "De componist van Night of the Proms heeft ons ook geholpen met het componeren van de muziek. Iedereen kent wel een nummer uit de show, of dat nu van Anita Franklin is of My Way van Frank Sinatra. Wat wij vooral willen bereiken tijdens het optreden is dat het publiek geniet van de muziek en het herkent."