Aanleg glasvezelnetwerk Coevorden in gang gezet

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden is vandaag officieel begonnen. Vrijwilliger Aad van der Vaart had de eer om in Geesbrug de geul voor de eerste glasvezelkabel te graven.

Dat uitgerekend een vrijwilliger deze handeling mocht doen, was tekenend voor het traject om een snelle internetverbinding in de regio aan te leggen. Het glasvezelnetwerk was er namelijk nooit gekomen als inwoners van de gemeente zich er niet zo voor hadden ingespannen.Voor 1 april moest minstens 40 procent van de inwoners een abonnement afsluiten om het project door te laten gaan. Dat lukte op het nippertje, omdat onder meer vrijwilligers bij mensen langs de deuren gingen om de meerwaarde van het netwerk kenbaar te maken. Uiteindelijk heeft bijna 50 procent van de mensen een abonnement genomen."Zonder jullie inzet hadden we hier niet gestaan", vertrouwde RE-NET-directeur Eddy Veenstra de aanwezige vrijwilligers dan ook toe. Gedeputeerde Henk Jumelet noemde het bewonersinitiatief "kenmerkend voor Drenthe".Hoe de aanlegvolgorde van de glasvezel er voor de rest van de gemeente uitziet, wordt binnenkort bekendgemaakt op het blog van glasvezel Zuidenveld, liet Glasvezel Zuidenveld-directeur Gerhard Kippers weten."We starten in Geesbrug omdat we hier kunnen inkoppelen op het landelijke datanetwerk. Vervolgens gaan we tegen de klok in de hele gemeente door", aldus Kippers.