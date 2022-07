Ambtenaren Hoogeveen bedreigd om weghalen omgekeerde vlaggen

Ambtenaren van de gemeente Hoogeveen worden bedreigd omdat ze omgekeerde Nederlandse vlaggen weghalen van gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen en verkeerslichten. In Hoogeveen hangen honderden vlaggen op verschillende plekken. Deze zijn een symbool van het boerenprotest.

De gemeente laat weten de bedreigingen zeer serieus te nemen. "In alle gevallen nemen we contact op met de politie", zegt een woordvoerster. Over de aard van de bedreigingen en om hoeveel mensen het gaat, wil ze niets zeggen.