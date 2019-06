Meer dan 200 pagina's over FC Emmen: 'Genoeg interessante karakters'

Kolsloot kwam een jaar geleden voor het eerst op De Oude Meerdijk om voor NOS Sport een internetserie over het debuutjaar van FC Emmen in de Eredivisie te maken. "Na een halfjaar bij de club dacht ik: dit is wel een interessant onderwerp voor een boek", vertelt de schrijver."Er zijn bovendien genoeg interessante karakters; van aanvoerder Anco Jansen tot aan voorzitter Ronald Lubbers en van directeur Wim Beekman tot trainer Dick Lukkien."Kolsloot vond vooral alle veranderingen die bij FC Emmen plaatsvonden door de promotie naar de Eredivisie heel interessant."Hoe gaat Beekman bijvoorbeeld om met allerlei rare zaakwaarnemers die op hem afkomen, en hoe krijg je je selectie op eredivisieniveau? Op een gegeven moment waren er 35 spelers, het is een kunst om al die kikkers in de kruiwagen te houden. Al die dingen maken het jaar van FC Emmen interessant."Iedere week kwam Holsloot bij FC Emmen over de vloer. Hij zag 41 wedstrijden van de eredivisionist, maakte hoogte- en dieptepunten mee en sprak alle betrokkenen. Niet ieder detail van het seizoen schreef Kolsloot op."Je kan heel veel vertellen, maar de kunst is juist om er wat gekke spanningsbogen in te houden. Sommige Emmenaren zullen wel blij zijn dat de 6-0 nederlaag in Eindhoven er niet uitgebreid in staat."Het viel Holsloot op dat door de buitenwacht vaak negatief naar de regio wordt gekeken. "Maar er is genoeg positiefs te beschrijven. Ik denk dat Emmen er niet slecht van afkomt."Het boektelt 224 pagina's tekst, 16 pagina's fotomateriaal en is online al te bestellen.