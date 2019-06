'De lieve berichten hadden Martine ontroerd en ze putte er steun uit'

Ze overleed vorige week donderdag aan de gevolgen van een hersenbloeding, die ze in september 2015 opliep. Om er weer bovenop te komen, moest de presentatrice destijds veel revalideren. Homan besloot om haar destijds een hart onder de riem te steken. Hij herinnert zich het moment nog goed."Ik weet nog dat Jan Slagter iedereen toen opriep om een kaartje te sturen", weet de Emmenaar nog. Hij pakte het echter anders aan en lanceerde een website waar je een beterschapswens voor Bijl kon achterlaten. Dat initiatief pakte alleen iets anders uit dan hij dacht."Het werd ineens opgepikt door landelijke websites als nu.nl en LINDAnieuws. Er stroomden daardoor tientallen hartverwarmende wensen per minuut binnen, waaronder prachtige persoonlijke berichten. Ik vond dat ik daar iets mee moest doen", legt Homan uit.Altijd als hij naar Heel Holland Bakt keek, werd Homan gegrepen door de warme manier waarop Bijl het programma presenteerde. "De manier waarop Martine het programma presenteerde, vond ik altijd zo bijzonder, zo hartelijk en zo liefdevol. Toen ik hoorde dat ze een hersenbloeding had gekregen, vond ik dat we iets met z'n allen voor haar terug moesten doen."En zo verzamelde de Emmenaar in het najaar van 2015 allerlei online steunbetuigingen aan het adres van de presentatrice en bundelde ze in boekvorm. Het boek stuurde hij naar haar op, waarna een reactie volgde. "Zoveel lieve berichten hadden haar ontroerd en ze putte er steun uit, schreef ze", vertelt Homan.Daarna bleef het lange tijd stil rondom Bijl. Tot vandaag.De website die Homan in 2015 had opgezet, is nog steeds in de lucht , maar niet toegankelijk voor condoleances. 'Ik heb besloten de website niet opnieuw open te zetten en wens Martines echtgenoot Berend Boudewijn, familie, vrienden en andere betrokkenen alle kracht', is er te lezen."Hopelijk heeft Martine op haar eigen manier afscheid van iedereen kunnen nemen", besluit Homan.