Wat vind jij: Hoogeveen moet niet zwichten voor bedreigingen en de omgekeerde vlaggen weghalen

De gemeente wil niets zeggen over de aard van de bedreigingen en om hoeveel mensen het gaat. Wel neemt Hoogeveen de dreigementen serieus. "In alle gevallen nemen we contact op met de politie." Volgens Dagblad van het Noorden worden medewerkers van het klantcontactcentrum met de dood bedreigd. Ook wordt gedreigd met het openbaren van gegevens van ambtenaren. Uit welke hoek de dreigementen komen, is niet duidelijk.