Vierdaagse officieel begonnen, maar Tamara begint al aan dag twee

De 104e Vierdaagse van Nijmegen is begonnen. Een dag later dan gewoonlijk, aangezien de eerste wandeldag werd afgelast vanwege de extreem hoge temperatuur gisteren. Ook de wandeltocht op woensdag wordt volgens het weeradviesteam van de Vierdaagse "een uitdaging", want het kwik loopt op naar rond de 30 graden Celsius met een hoge luchtvochtigheid.

Toch waren er gisteren ook de nodige lopers die al wel van start gingen. Zo ook Tamara Hiddes uit Emmen. "Het was prima te doen", zegt ze. "Ik was om 11.00 uur alweer binnen, dus toen was het nog niet zo heet. Ik heb 35 kilometer gewandeld, dat is een goede voorbereiding op de rest van de week."

Vanochtend 'uitgeslapen'

Gisteren ging Hiddes om 3.45 uur van start, vandaag mocht ze 'uitslapen'. "Ik had een late start", vertelt ze vanochtend terwijl ze aan het lopen is. "We zijn om 5.50 uur gescand en lopen nu nog in Nijmegen. Het gaat super."

Marsleider Henny Sackers van Stichting De 4Daagse gaf vanochtend vroeg om 04.00 uur het traditionele startschot. De lopers gaan in de richting van Wijchen en keren terug naar Nijmegen via het stadscentrum. De Dag van Wijchen zorgt in andere jaren voor de meeste uitvallers, maar "alles is nu anders", aldus een woordvoerster van het Rode Kruis. "Dit is nu de eerste loopdag. In andere jaren vallen op de tweede dag wandelaars uit die al met moeite de eerste dag hebben gehaald. Gezien de weersverwachting houden we toch wel rekening met veel behandelingen onderweg."

'Geen zorgen'

Hiddes maakt zich nog geen zorgen. "Het wordt wel warm, maar ook geen 39 graden. Ik heb gisteren al een beetje kunnen wennen. Ik blijf goed drinken en houd m'n handen en petje nat." En de spierpijn? Die valt volgens haar wel mee. "Ik had een klein beetje spierpijn, maar die loop ik er nu wel uit. Elke dag wordt de spierpijn vast wat erger, maar dat hoort erbij."

De inwoner van Emmen kijkt uit naar de route van vandaag. "We zijn gestart in Nijmegen en gaan daarna door de bossen. En dan naar Wijchen, dat is echt fantastisch." Hiddes verwacht rond 15.00 uur binnen te komen. "Daarna gauw terug. Douchen, slapen, eten en weer slapen."