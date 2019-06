Zoek het uit! - Zwevende rupsen of geld naar vliegveld Eelde?

Deze en tientallen andere vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! "Elke dag fiets ik tussen Rolde en Gieten onder een flink aantal bomen door. Als ik aankom, moet ik tientallen rupsen van mijn kleren en uit mijn haar vissen!" De kleine groene kruipbeestje lijken aan draadjes in de bomen te hangen. Waarom doen ze dat? En waarom zijn het er zo veel?Er gaat veel geld om in Groningen Airport Eelde. Iemand uit Roden vraagt zich af hoeveel geld precies. En hoeveel geld hebben de Provincie Drenthe en de Drentse gemeenten de afgelopen tien jaar uitgegeven aan het vliegveld in Eelde?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In mei kon je kiezen tussen vragen over de bouw en ontwikkeling van industrieterreinen en de samenwerking tussen lokale en regionale overheden. De vraag 'Waarom is er weinig bouwactiviteit op Drentse industrieterreinen in vergelijking met de rest van Nederland?' heeft de stemronde gewonnen met 72 procent van de stemmen. De vraag 'Werken het provinciaal bestuur en het gemeentelijk bestuur onafhankelijk van elkaar?' haalde 28 procent van de stemmen.We gaan dus aan de slag met de vraag over de Drentse industrieterreinen. Heb je een tip die kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag? Stuur die dan in! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.