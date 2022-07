Hoe de lockdown ervoor zorgde dat Rembrandt naar Assen kwam

Ben ik nou in het Rijksmuseum of in het restaurant van zorg- en expertisecentrum Anholt in Assen? Die vraag komt ongetwijfeld op bij mensen die zich staan te vergapen aan het gigantische werk van Rembrandt van Rijn dat vandaag is onthuld in het woonzorgcentrum.

Het gaat om de Nachtwacht in ware grootte. Niet de echte natuurlijk, want die hangt vertrouwd in het Rijksmuseum. Maar wel een zeer goed gelukte replica. En daarmee komt een grote wens van bewoonster mevrouw Bouma uit.

Aandacht

Het brein achter deze culturele uitspatting van Anholt is kwaliteitsverpleegkundige Elly Veenstra-Van Dam. Ze praat regelmatig met mevrouw Bouma en kwam er zo achter dat zij veel van muziek en cultuur houdt. "En toen zag ik tijdens de lockdown iets over dat het Rijksmuseum bezig is met het project Rembrandt on tour", vertelt ze enthousiast vlak voor de onthulling.

Een levensechte replica van het wereldberoemde schilderij van Rembrandt verkast dit jaar naar verschillende verpleeghuizen en seniorencomplexen om ouderen de tijd en ruimte te geven om het te bewonderen. "Dat geeft plezier en twinkeling in de ogen. En zo willen we ook het welzijn van onze bewoners verbeteren", aldus Veenstra-Van Dam.

En dat niet alleen. Het project is ook bedoeld voor ouderen die bijvoorbeeld vanwege mobiliteit niet zo gemakkelijk de lange weg richting het Rijksmuseum kunnen afleggen. "Nou, dan is het toch fantastisch dat het museum op deze manier in huis komt?" lacht de kwaliteitsverpleegkundige vol trots.