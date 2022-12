Stikstof in Fochteloërveen: Meer dan 99 procent van het gebied heeft een stikstofprobleem

Vooral in het noorden van het gebied landt er veel stikstof van de landbouw. Daar liggen vier agrarische bedrijven pal tegen het Fochteloërveen aan. Opvallend zijn echter de veehouderijen binnen tien kilometer om het gebied. Met 98 gaat het om relatief weinig bedrijven - gemiddeld liggen er in Drenthe 176 bedrijven in een straal van 10 kilometer om een stikstofgevoelig natuurgebied. Maar deze 98 stoten veel stikstof per jaar uit: in totaal 509.898 kilogram per jaar. Dat is bijna evenveel als de 255 bedrijven die binnen tien kilometer om het Holtingerveld liggen.