Duitse wolvin Janka dwaalde rond in Drenthe

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research. Janka is een wolvin afkomstig uit de Duitse Ueckermünde-roedel, die leeft in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren vlakbij Polen. Eind maart kwam er vanuit Hooghalen de melding dat er schapen waren doodgebeten.Doordat Janka onderdeel is van een onderzoek van de Technische Universiteit Dresden liep zij rond met een zender en is er een DNA-paspoort opgesteld. Hoewel ze de zender al na twee dagen verloor, was snel duidelijk dat het om de Duitse wolvin ging door een DNA-match.Om in Hooghalen te komen legde de wolf ruim 600 kilometer af. Janka is een van de zes wolven waarvan bekend is dat ze tussen 1 februari en 1 mei van dit jaar in Nederland verbleven. Twee wolven hebben zich permanent gevestigd op de Veluwe.Na de aanval van Janka is nog een keer een dodelijke beet van een wolf in Drenthe vastgesteld. Op 1 april was dat in Elim. Een onbekende wolf beet daar in ieder geval een schaap dood.