Geld voor schaapskuddes: 'Heideschapen zijn onmisbaar'

Vier schaapskuddes in Drenthe krijgen gezamenlijk 17.500 euro subsidie van het Dinamo (Dieren, Natuur, Monumenten) Fonds. Het gaat om de kuddes in Ruinen, Gasselte, Exloo en Orvelte.

De kuddes van Ruinen, Exloo en Orvelte krijgen krijgen ieder 5.000 euro. 2.500 euro gaat naar Gasselte. De vier schaapskuddes begrazen 4.200 hectare aan heide- en natuurgebieden. In totaal tellen de kuddes 1.300 schapen, zowel het Drents Heideschaap als het Schoonebeker Heideschaap.

Het geld is bedoeld voor het welzijn van heideschapen. "Bijvoorbeeld voor de kosten van een dierenarts", legt Dinamo Fonds-directeur Henk Atze Dijkstra uit. "Maar ook voor medicijnen, inentingen en onderzoeken naar ziektes." Het geld dat de kudde van Gasselte krijgt, is ook deels bedoeld voor wolfwerende afrastering.

Volgens Dijkstra is 17.500 euro subsidie voor de Drentse kuddes niet genoeg. "Er is meer geld nodig", vindt hij. "Maar dit is een begin, zodat de kuddes wat tegemoetkoming krijgen. Vanwege corona gingen de lammetjesdagen en schaapscheerdersfeesten de afgelopen twee jaar vaak niet door. Normaal gesproken verdienden ze daar wat extra's mee."